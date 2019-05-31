В Харькове жильцы девятиэтажки почти полгода живут без лифта

Подъемник из-за неисправности отключили коммунальщики

В Харькове жильцы одного из девятиэтажных жилых домов уже чуть ли не полгода живут без лифта. Подъемник неисправен, поэтому его отключили коммунальщики. Правда чинить его пока не планируют и требуют, чтобы жители за свой счет отремонтировали лифтовую кабину. Должны ли платить жильцы – выясняли журналисты "Сегодня".

Лифт в этом доме не работает уже пятый месяц. В феврале, рассказывают жители, в кабине сломались несколько узлов. Но вместо того, чтобы отремонтировать, коммунальщики отключили подъемник.

"Лифт 70-го года выпуска, по переулку Зерновой, 9. Нормативный срок эксплуатации лифта 25 лет. Этому лифту почти 50 лет. То есть, как вы понимаете, лифт дважды отработал свой нормативный срок. Такие лифты уже не выпускаются", – рассказал "Сегодня" директор коммунального предприятия "Харковгорлифт" Алексей Топчий.

Расходы на замену кабины лифтовики перенесли на жителей дома, потому что он кооперативный. Ремонт подъемника обойдется в 1 миллион 150 тысяч гривен. В городском департаменте жилищного хозяйства уверяют, что готовы выделить на ремонт три четверти его стоимости, но по программе софинансирования это возможно не раньше следующего года.

Но даже по такой программе, остаток суммы неподъемный для жителей дома. Поэтому за помощью люди, которые ежедневно вынуждены преодолевать десятки ступенек, будут обращаться к мэру.

Ранее мы писали о том, что в Ивано-Франковске предложили решение проблемы опасных и аварийных лифтов.

Также мы сообщали, что делать, если в доме долго не работает лифт.

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