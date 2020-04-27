В Днепре – еще одна смерть от коронавируса: что известно о жертве

В Днепре коронавирусная инфекция унесла жизнь еще одного человека – от COVID-19 скончался 57-летний мужчина. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения местной ОГА Валерий Сердюк.
Выяснилось, что у мужчины коронавирус подтвердили лабораторно. Инфекция вызвала осложнения – тромбоз ноги. Пациенту срочно сделали операцию, однако спасти его не удалось.
"Это 57-летний мужчина, который лежал с пневмонией в городской больнице №21. Болезнь вызвала осложнения. С тромбозом нижней конечности пациента доставили в 16-ю больницу, где сразу сделали операцию. Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось. Сейчас его тело направили на экспертизу", – отметил Сердюк.
Всего же в Днепропетровской области лабораторно подтвердили 310 случаев COVID-19. За последние сутки в регионе обнаружили 16 больных:
- Кривой Рог – 6 человек;
- Днепр – 3 человека;
- Подгородное – 3 человека;
- Пятихатский район, Каменское, Покров – по 1 человеку.
Тринадцать жителей области удалось вылечить.
На данный момент в Украине лабораторно подтвердили 9009 случаев COVID-19. Из них 220 оказались летальными, а 864 пациента удалось вылечить.
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