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В Днепре – еще одна смерть от коронавируса: что известно о жертве

27 апреля, 14:25

Тина Наринецкая

Мужчина скончался после операции

В Днепре коронавирусная инфекция унесла жизнь еще одного человека – от COVID-19 скончался 57-летний мужчина. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения местной ОГА Валерий Сердюк.

Выяснилось, что у мужчины коронавирус подтвердили лабораторно. Инфекция вызвала осложнения – тромбоз ноги. Пациенту срочно сделали операцию, однако спасти его не удалось.

"Это 57-летний мужчина, который лежал с пневмонией в городской больнице №21. Болезнь вызвала осложнения. С тромбозом нижней конечности пациента доставили в 16-ю больницу, где сразу сделали операцию. Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось. Сейчас его тело направили на экспертизу", – отметил Сердюк.

Всего же в Днепропетровской области лабораторно подтвердили 310 случаев COVID-19. За последние сутки в регионе обнаружили 16 больных:

  • Кривой Рог – 6 человек;
  • Днепр – 3 человека;
  • Подгородное – 3 человека;
  • Пятихатский район, Каменское, Покров – по 1 человеку.

Тринадцать жителей области удалось вылечить.

На данный момент в Украине лабораторно подтвердили 9009 случаев COVID-19. Из них 220 оказались летальными, а 864 пациента удалось вылечить.

Скорость распространения коронавируса по областям Украины

Также ранее мы писали о том, когда возможна вторая волна коронавирусной пандемии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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