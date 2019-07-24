В Днепре грабители пробрались в дом и избили женщину с ребенком

Пострадал также внук потерпевшей

Иллюстрация. Фото: ipne.ws.

В Днепре 22 июля двое мужчин в масках проникли в жилой дом и, пытаясь ограбить помещение, избили женщину и ребенка. Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.

Как стало известно, происшествие случилось около двух часов ночи на улице Молодежной, в районе 12 Квартала. Пострадавшая рассказала, что она услышала шум в ванной комнате, а когда вышла посмотреть, что происходит, на нее напали двое мужчин в балаклавах, ударив ее в лицо и начали требовать деньги.

На шум выбежали два внука, одного из которых грабители ударили по голове. После этого воры вернулись в ванную комнату и через окно покинули дом.

"Заявительница и внуки предоставили приметы напавших на них мужчин. После чего полицейскими была отработана территория. На место были вызваны кинологи, и следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции для дальнейшего установления обстоятельств происшествия", — рассказали "Сегодня" в пресс-службе патрульной полиции области.

По горячим следам задержать преступников полицейским не удалось. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Одессе задержали злоумышленников, которые совершили вооруженное нападение на инкассаторов компании, обслуживающей терминалы пополнения мобильной связи .

Также в Днепре произошло ограбление. Неизвестные, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрали у троих мужчин, которые проводили инкассацию денег в торговых киосках, около 500 тысяч гривен.

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