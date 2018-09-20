В Днепре грабители ворвались в дом, избили мужчину и украли 3000 долларов

Грабители ворвались в дом, применив к мужчине физическую силу, узнали, где он прячет деньги

Сегодня в Амур-Нижне­дне­провском районе Днепра неизвестные ограбили местного жителя. ЧП произошло около 12:00.

Грабители ворвались в дом, применив к мужчине физическую силу, узнали, где он прячет деньги. Забрав $3000, злоумышленники скрылись на автомобиле. Чтобы поймать грабителей, копы объявили в городе план "Перехват", однако вскоре его отменили.

"Было совершено разбойное нападение. Принимаются необходимые меры, чтобы задержать подозреваемых", — рассказывает "Сегодня" пресс-секретарь ГУ НП в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Напомним, в Харькове полицейские задержали двоих иностранцев, которые отобрали у местного жителя деньги и банковскую кату.

Правоохранители провели отработку на территории рынка и в течение дня задержали иностранца и двух киевлян. Как рассказал один из пострадавших пожилых мужчин, он утром покупал овощи, кошелек положил в сумку. Когда же подошедшие полицейские попросили проверить наличие кошелька, то его в сумке не оказалось. Злоумышленника задержали в соседних рядах рынка. Похищенную вещь изъяли и вернули владельцу.

Также мы писали, что на рынке в Деснянском районе Киева задержали преступников, которые обокрали двух пожилых мужчин, пока те выбирали продукты.

Кроме того, во Львове двое подчиненных украли у шефа три миллиона. Обоим задержанным грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет.