В Днепре грабители ворвались в дом, избили мужчину и украли 3000 долларов

Сегодня, 23:34

Грабители ворвались в дом, применив к мужчине физическую силу, узнали, где он прячет деньги

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Сегодня в Амур-Нижне­дне­провском районе Днепра неизвестные ограбили местного жителя. ЧП произошло около 12:00.

Грабители ворвались в дом, применив к мужчине физическую силу, узнали, где он прячет деньги. Забрав $3000, злоумышленники скрылись на автомобиле. Чтобы поймать грабителей, копы объявили в городе план "Перехват", однако вскоре его отменили.

"Было совершено разбойное нападение. Принимаются необходимые меры, чтобы задержать подозреваемых", — рассказывает "Сегодня" пресс-секретарь ГУ НП в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Напомним, в Харькове полицейские задержали двоих иностранцев, которые отобрали у местного жителя деньги и банковскую кату

Правоохранители провели отработку на территории рынка и в течение дня задержали иностранца и двух киевлян. Как рассказал один из пострадавших пожилых мужчин, он утром покупал овощи, кошелек положил в сумку. Когда же подошедшие полицейские попросили проверить наличие кошелька, то его в сумке не оказалось. Злоумышленника задержали в соседних рядах рынка. Похищенную вещь изъяли и вернули владельцу.

Также мы писали, что на рынке в Деснянском районе Киева задержали преступников, которые обокрали двух пожилых мужчин, пока те выбирали продукты.

Кроме того, во Львове двое подчиненных украли у шефа три миллиона. Обоим задержанным грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет.
грабители, нападение, грабеж, перехват, Разбойное нападение, план перехват

Вы сейчас просматриваете новость "В Днепре грабители ворвались в дом, избили мужчину и украли 3000 долларов". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Фото: Киев оперативный

В Киеве задержали мужчин, пробивавших колеса и грабивших автомобили

Вчера, 18:18

Когда водитель с пробитым колесом останавливался, мужчины сразу нападали

Происшествия

Фото: Нацполиция Киевской области

Переодетый полицейским парень грабил жителей Фастова

Вчера, 17:24

Задержали преступника на железнодорожном вокзале
Загрузка...

Украина

Сезон квартирных краж в разгаре: как не стать жертвой преступников

17 Сентября, 10:04

Жертвами краж могут стать любые люди - от богачей до беднейшего слоя населения

Другие страны

Фото: Даррел Боуи и Джозеф Макклейн

В Румынии с бутылками и ножами напали на двух американских спортсменов

16 Сентября, 15:43

Пострадавшие находятся в медучреждении, у одного из них пробито легкое
Загрузка...