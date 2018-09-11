Во Львове двое подчиненных украли у шефа три миллиона

Во Львове полицейские закончили расследование по факту совершения кражи в размере около трех миллионов гривен у 57-летнего местного жителя – руководителя одного из предприятий.

"Бизнесмен, намереваясь передать в Киев значительную сумму средств наличными, решил воспользоваться железнодорожным транспортом. Его подчиненный, 31-летний львовянин, узнав об этом, вместе со своим 68-летним родственником, который тоже был работником фирмы, решили завладеть этими деньгами", – сообщают в полиции.

Оба работника в тот день приехали на железнодорожный вокзал, дождались, когда туда прибудет сын бизнесмена и проследили, в какой вагон он направится. После этого старший из сообщников сел в этот же поезд и подменил сумку с деньгами, которая находилась в багажном отсеке салона. Выйдя на станции Пидзамче, злоумышленник вызвал такси и поехал на вокзал, где его ждал сообщник. Впоследствии похищенные 2,9 млн. гривен они поделили между собой.

Обоим мужчинам сообщили о подозрении в совершении кражи. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Обвинительный акт направлен на рассмотрение в суд. Злоумышленникам избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее мы писали, что в Ровенской области банда грабителей, украв у частного предпринимателя миллион гривен, обстреляла машину сервисного центра МВД и бросила в их сторону взрывное устройство.

Ранее во Львове у одного из предпринимателей из автомобиля похитили мужскую сумочку, в которой находились деньги и драгоценности на сумму более одного миллиона гривен.