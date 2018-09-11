Во Львове двое подчиненных украли у шефа три миллиона

Сегодня, 06:25

Обоим задержанным  грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет

Деньги поделили между собой. Фото: novostipmr.com
Деньги поделили между собой. Фото: novostipmr.com

Во Львове полицейские закончили расследование по факту совершения кражи в размере около трех миллионов гривен у 57-летнего местного жителя – руководителя одного из предприятий.

"Бизнесмен, намереваясь передать в Киев значительную сумму средств наличными, решил воспользоваться железнодорожным транспортом. Его подчиненный, 31-летний львовянин, узнав об этом, вместе со своим 68-летним родственником, который тоже был работником фирмы, решили завладеть этими деньгами", – сообщают в полиции.

Оба работника в тот день приехали на железнодорожный вокзал, дождались, когда туда прибудет сын бизнесмена и проследили, в какой вагон он направится. После этого старший из сообщников сел в этот же поезд и подменил сумку с деньгами, которая находилась в багажном отсеке салона. Выйдя на станции Пидзамче, злоумышленник вызвал такси и поехал на вокзал, где его ждал сообщник. Впоследствии похищенные 2,9 млн. гривен они поделили между собой.

Обоим мужчинам сообщили о подозрении в совершении кражи. Санкция статьи предусматривает  лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Обвинительный акт направлен на рассмотрение в суд. Злоумышленникам избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее  мы писали, что в Ровенской области банда грабителей, украв у частного предпринимателя миллион гривен, обстреляла машину сервисного центра МВД и бросила в их сторону взрывное устройство.

Ранее  во Львове у одного из предпринимателей из автомобиля похитили мужскую сумочку, в которой находились деньги и драгоценности на сумму более одного миллиона гривен.
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Источник:

"Сегодня"

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