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В Днепре грипп убил молодую женщину: родные винят врачей (фото)

26 февраля, 10:46

Медики поставили Анне диагноз ОРВИ

Грипп продолжает уносить жизни украинцев – от болезни в Днепре скончалась 44-летняя женщина. О смерти Анны в Facebook сообщила ее сестра.

Как выяснилось, 44-летней больной врачи поставили диагноз ОРВИ. Несмотря на лечение, женщине с каждым днем становилось только хуже. Умерла Анна 17 февраля.

"Сегодня умерла моя сестра. Словами нельзя выразить наше страшное горе. Твой безвременный уход, страшная потеря для всех, нас любимая моя девочка! Прости нас, что мы не уберегли тебя, родная!" – написала Ольга.

Фото: Ольга Чернявская, Facebook

Кроме того, сестра умершей опубликовала назначения докторов. Женщина попросила людей помочь обнаружить врачебную ошибку.

"Друзья, нужен мозговой штурм, как реальная помощь и репост. Деньги не просим вообще, -более того, реальной помощи заплатим. Врачи, провизора, может есть кого спросить из знакомых врачей, или тех, кто разбирается. Это по смерти моей сестры. Преподаю в доступ все что на сегодня есть, кто видит, ошибки в назначениях и так далее, помогите сделать мозговой штурм", – написала женщина.

Напомним, недавно в Запорожской области грипп унес жизнь 15-летней школьницы Виктории Кабыткиной.

Кроме того, ранее мы сообщали, кому особенно нужно беречьсяэтой болезни.

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