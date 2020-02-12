"Ангельский ребенок": 15-летняя девочка умерла от гриппа под Запорожьем

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В поселке Акимовка Запорожской области грипп унес жизнь 15-летней школьницы Виктории Кабыткиной. В местных группах в Facebook люди пишут, что девочка была очень талантливой.

Подросток училась в акимовской школе № 2. Как сообщают в соцсетях, девочка была старательной и творческой ученицей – занималась рукоделием. Знакомые семьи школьницы и местные жители шокированы случившимся и теперь боятся отпускать своих детей в школу.

В Запорожском областном лабораторном центре МОЗ рассказали, что девочка умерла от пневмонии, вызванной осложнениями гриппа. Школьница к врачам не обращалась и угасла за несколько дней.

Ранее мы писали, что 15-летняя девочка заболела 8 февраля, а умерла спустя два дня – 10 февраля. Школьница не была привита против гриппа и находилась в зоне риска.

А тем временем из-за гриппа и ОРВИ в Украине продолжают закрывать школы на карантин.

Также "Сегодня" уже выясняли все про грипп в Украине и кому особенно нужно беречься.

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