Українська
$ 26,93
30,41
  1. Новости в регионах
  2. Новости Днепра

В Днепре грузовик чуть не ушел под землю: фото и видео

8 июля, 23:46

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Автомобиль вытягивали с помощью крана

В Днепре под грузовиком МАЗ, который перевозил тротуарную плитку, провалился асфальт. Об этом сообщает Информатор.

Реклама

Инцидент произошел 8 июля на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Жуковского. Грузовик застрял в яме задним правым колесом, поэтому для того, чтобы вытащить его, пришлось вызывать спецтехнику.

Сейчас на этом месте идут ремонтные работы.

В тренде
Не исключают диверсию: за пожары на Луганщине взялась прокуратура
Реклама

Напомним, ранее мы писали, как автомобиль киевского водоканала провалился одним колесом в яму, когда приехал устранять проблему водоснабжения.

Также в Оболонском районе столицы припаркованный автомобиль буквально провалился под землю.

Кроме того, журналисты "Сегодня" ранее узнали, где в Украине самые глубокие ямы на дорогах, почему их никто не ремонтирует и сколько средств и времени нужно, чтобы восстановить их до нормального состояния.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Днепр грузовик асфальт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Днепром неадекват застрелил парня, который вступился за прохожих (видео)
Под Днепром неадекват застрелил парня, который вступился за прохожих (видео)Днепр
Скандал в Каменском: медсестра из
Скандал в Каменском: медсестра из "Дома ребенка" издевалась на 1,5-годовалой девочкойДнепр
Когда в Украине наконец-то спадет жара: синоптик дала прогноз
Когда в Украине наконец-то спадет жара: синоптик дала прогнозУкраина
Будут плохие последствия: Степанов обратился к властям в регионах
Будут плохие последствия: Степанов обратился к властям в регионахПолитика
В Днепре перевернулась фура с пивом: алкоголь залил проезжую часть (фото и видео)
В Днепре перевернулась фура с пивом: алкоголь залил проезжую часть (фото и видео)Днепр
Насиловал ребенка: задержан музыкальный руководитель детского коллектива
Насиловал ребенка: задержан музыкальный руководитель детского коллективаДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять