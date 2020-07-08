В Днепре грузовик чуть не ушел под землю: фото и видео

В Днепре под грузовиком МАЗ, который перевозил тротуарную плитку, провалился асфальт. Об этом сообщает Информатор.
Инцидент произошел 8 июля на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Жуковского. Грузовик застрял в яме задним правым колесом, поэтому для того, чтобы вытащить его, пришлось вызывать спецтехнику.
Сейчас на этом месте идут ремонтные работы.
Напомним, ранее мы писали, как автомобиль киевского водоканала провалился одним колесом в яму, когда приехал устранять проблему водоснабжения.
Также в Оболонском районе столицы припаркованный автомобиль буквально провалился под землю.
Кроме того, журналисты "Сегодня" ранее узнали, где в Украине самые глубокие ямы на дорогах, почему их никто не ремонтирует и сколько средств и времени нужно, чтобы восстановить их до нормального состояния.
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