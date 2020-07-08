В Днепре грузовик чуть не ушел под землю: фото и видео

В Днепре под грузовиком МАЗ, который перевозил тротуарную плитку, провалился асфальт. Об этом сообщает Информатор.

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Инцидент произошел 8 июля на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Жуковского. Грузовик застрял в яме задним правым колесом, поэтому для того, чтобы вытащить его, пришлось вызывать спецтехнику.

Сейчас на этом месте идут ремонтные работы.

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Напомним, ранее мы писали, как автомобиль киевского водоканала провалился одним колесом в яму, когда приехал устранять проблему водоснабжения.

Также в Оболонском районе столицы припаркованный автомобиль буквально провалился под землю.

Кроме того, журналисты "Сегодня" ранее узнали, где в Украине самые глубокие ямы на дорогах, почему их никто не ремонтирует и сколько средств и времени нужно, чтобы восстановить их до нормального состояния.

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