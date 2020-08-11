В Днепре грузовик врезался в маршрутку с пассажирами: много пострадавших (фото, видео)

В Днепре столкнулись грузовик и маршрутка Mercedes Sprinter. В результате ДТП пострадали девять человек.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла 11 августа около 9 утра на улице Павлова. По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом.

Сейчас на месте ДТП работает полиция, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Медики оказывают помощь пострадавшим.

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Кроме того, в сторону Правого берега образовалась пробка, об этом сообщает Информатор. Она собирается от ТЦ "Наша правда".

Видео: Telegram-канал/Х Днепр

Видео: Telegram-канал/Х Днепр

Напомним, что ранее в Днепре автомобиль врезался в дерево. В результате аварии в больницу попали шесть человек. Среди пострадавших – подростки. По предварительной информации, ВАЗ остановился в разрыве двух сплошных, чтобы повернуть к предприятию. За ним стояли еще порядка трех машин.

Также мы сообщали, не так давно в Днепре произошло лобовое ДТП. Ночью на Полтавском шоссе не разминулись микроавтобус Volkswagen и легковушка Ford. Два человека погибли, еще трое – ранены.

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