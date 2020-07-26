В Днепре мужчины устроили стрельбу на многолюдном пляже: что известно

В Днепре группа людей распивала на пляже спиртные напитки. Также они стреляли по жестяным банкам из пневматического оружия в присутствии детей.
Об этом информирует "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.
Инцидент произошел на улице Набережная Заводская, недалеко от McDonald’s.
"Молодые люди решили развлечься по-своему, взяли ружье и, в состоянии сильного алкогольного опьянения, начали стрелять по жестяным банкам", – говорится в сообщении.
На место инцидента была вызвана следственно-оперативная группа Новокодакского района Днепра, которая и изъяла оружие. Правоохранители выясняют все детали происшествия.
Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева мужчина устроил стрельбу по студентам. По словам пострадавших, выстрелы раздались во время ссоры. Позже один из пострадавших отказался от медицинской помощи. Также студенты не стали писать заявления о правонарушении. Было открыто два уголовных производства по статьям о хулиганстве с применением оружия и о незаконном обращении с оружием.
Также мы писали, что в Днепропетровской области произошла драка, в ходе которой один из ее участников получил смертельное ранение.
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