Под Днепром неадекват застрелил парня, который вступился за прохожих (видео)

Очевидцы утверждает, что мужчина приставал к людям. Молодой парень решил его утихомирить и получил пулю

В Новомосковске Днепропетровской области 28 июня произошла драка, в ходе которой один из участников получил смертельное ранение.

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Как рассказали в полиции, сообщение о стрельбе на улице Гетьманской поступило в 16:40. Прибывшие медики госпитализировали 24-летнего парня с огнестрельным ранением. Однако спасти его не удалось, пострадавший скончался в больнице.

Стрелок скрылся, но полицейские его оперативно идентифицировали и задержали. Это 42-летний местный житель. Также они изъяли орудие преступления – стартовый пистолет Stalker, кустарно переделанный для отстрела патронов травматического действия.

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Информатор раскрыл подробности истории, ссылаясь на собственные источники.

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42-летний мужчина приставал к людям, угрожал им, кричал и ругался. Заметив это, 24-летний молодой человек решил утихомирить хулигана. Началась драка, и в какой-то момент нападавший достал пистолет и выстрелил в оппонента, а затем скрылся. Пострадавший получил проникающие ранения в паховой области с правой стороны, потерял слишком много крови.

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На опубликованном видео драки видно, как именно это произошло:

Видео: Наше Місто

По данным источника, стрелявший находится на учете у врача-психиатра. В полиции эту информации не комментировали.

Погибшего зовут Владислав Кравченко. Вот что пишет его знакомый: "Владислав вступился за людей, пытался защитить от неуравновешенного человека, который стоит на учете в психиатрии. Этот человек был вооружен нелегальным переработанным травматическим пистолетом. Пуля перебила артерию Владу. Еще утром все вместе искали лекарства для свертывания крови, но они не помогли. Помню Влада по нашей волонтерской деятельности в 2014 — 2015 годах. Активно помогал, поддерживал. И вот снова проявил свои лучшие качества, пытался защитить людей".

Владислав Кравченко

Напомним, недавно в Днепре застрелили 30-летнего полицейского. Подозреваемый задержан, суд избрал ему меру пресечения.

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