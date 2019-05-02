В Днепре иномарка врезалась в дерево: водитель погиб на месте

По предварительной информации, водитель не справился с управлением

фото из открытых источников.

В Днепре в результате аварии погиб человек – на проспекте Богдана Хмельницкого автомобиль Chevrolet врезался в дерево. По предварительной информации, ДТП мог спровоцировать сам водитель, который не справился с управлением.

"В результате ДТП погиб водитель автомобиля, мужчина 1984 года рождения. Спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекли тело из деформированного автомобиля", — сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области.

Напомним, ранее мы писали, что в Одесской области столкнулись микроавтобусы. В ДТП погиб водитель одного из автомобилей, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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