Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,49
29,49
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Днепре иномарка врезалась в дерево: водитель погиб на месте

2 мая, 11:43

По предварительной информации, водитель не справился с управлением

фото из открытых источников
фото из открытых источников.

В Днепре в результате аварии погиб человек – на проспекте Богдана Хмельницкого автомобиль Chevrolet врезался в дерево. По предварительной информации, ДТП мог спровоцировать сам водитель, который не справился с управлением.

"В результате ДТП погиб водитель автомобиля, мужчина 1984 года рождения. Спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекли тело из деформированного автомобиля", — сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области.

Напомним, ранее мы писали, что в Одесской области столкнулись микроавтобусы. В ДТП погиб водитель одного из автомобилей, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, Днепр, смертельное ДТП

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре иномарка врезалась в дерево: водитель погиб на месте". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве грузовик насмерть сбил велосипедиста

Сегодня, 11:35

Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть велосипедиста

На окраине Львова произошло ДТП с участием иностранца

Вчера, 17:22

Водителя вытаскивали спасатели с помощью спецтехники

Показала легкомысленность русских девушек: эксперимент Медведевой

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook

10 российских сериалов, за которые не стыдно

Жгучая красотка, которая "приклеет" мужчин к экрану

Жена Руслана Ротаня хвастается отличной фигурой на пляже в Дубае

Глаз не отвести: фанатка шоссе Элиза Скарлатта во всей красе

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

7 причин, из-за которых красивые женщины остаются одинокими

Актеры, повторившие трагические судьбы своих героев

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

Сегодня, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

Вчера, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Стоимость жизни: что могут позволить на свою зарплату украинцы и европейцы

30 апреля, 07:51

Украина оказалась в конце рейтинга по качеству жизни

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

30 апреля, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Россия готовится к уходу с Донбасса

8 наций, которым грозит вымирание