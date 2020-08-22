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В Днепре трагически погиб годовалый ребенок: медики спасти не смогли

22 августа, 15:12

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мальчик оперся на москитную сетку и сорвался вниз

В Днепре на жилом массиве Тополь-3 из окна выпал годовалый ребенок. После неудачных попыток реанимировать малыша, медики констатировали его смерть.

Об этом сообщается на сайте "Информатор".

По данным СМИ, мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже. Он облокотился на москитную сетку, однако продавил ее и сорвался вниз.

Ребенка госпитализировали в детскую больницу. Сначала медики спасали ребенка на протяжении всего пути в реанимобиле, после — в реанимационном отделении, но безуспешно.

Сначала наступила клиническая смерть, а через несколько минут – биологическая.

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, который избил и выбросил в окно своего шестилетнего крестника . Ребенка, который был без сознания, госпитализировали в детскую больницу. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в квартире мать мальчика и ее друзей, которые были пьяны.

Также мы писали, что в столице двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки . Трагедия с малышом произошла на девятом этаже. К окну ребенка привел его родной отец.

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