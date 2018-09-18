В Днепре из-за сноса гаражей разгорелся скандал

В Днепре по приказу местных чиновников начали сносить гаражный кооператив. Владельцев гаражей об этом предупреждали заранее, но те уверяют, что конструкции были установлены законно и они ежегодно исправно платили налог на землю.

По словам владельцев, 120 гаражей на участке между многоэтажками установили двадцать лет назад. Тогда они создали кооператив и ежегодно платили в бюджет пять тысяч гривен налога на землю. Но весной этого года им сообщили, что надо оформить договора аренды земли. Владельцы уверяют, что гаражи построены законно, но в пятницу на всех гаражах расклеили предписания, что за три рабочих дня их надо убрать.

"Земля по факту является городской, гаражи на ней стоят незаконно. Ни один собственник или пользователь гаража не смог предоставить правоустанавливающие документы", – рассказал Дмитрий Гомилко, главный специалист инспекции по благоустройству Днепровского горсовета.

Почему демонтировать гаражи начали раньше указанного срока и по какому принципу выбирают объекты, чиновник из городского департамента благоустройства комментировать отказался. Владельцы гаражей говорят, что готовы самостоятельно убрать гаражи, но просят на это две недели. Договориться с представителями инспекции благоустройства людям так и не удалось, поэтому гаражи и дальше разбирают.

Напомним, в Киеве начали сносить незаконные гаражи.

Ранее мы писали о том, нужно ли заключать договор аренды земельного участка, на котором стоит разборной металлический гараж.