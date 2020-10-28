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В Днепре копы поймали рэкетира, который с угрозами выбивал "долг"

28 октября, 12:44

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Вымогательство продолжалось на протяжении нескольких лет

В Днепре полицейские задержали мужчину, который требовал деньги за несуществующий долг.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в течение нескольких лет 33-летний местный житель под угрозами заставлял потерпевшего заплатить ему 620 000 гривен.

Правоохранители задержали подозреваемого во время передачи части денег в размере 170 000 гривен.

Выяснилось, что к преступлению может быть причастен еще один человек, который выполнял роль водителя. Проводятся мероприятия для привлечения его к уголовной ответственности.

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По месту проживания задержанного провели обыск, в ходе которого копы изъяли вещественные доказательства.

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Фигуранта дела проверяют на причастность к другим преступлениям, совершенным на территории города и района, устанавливают всех потерпевших и соучастников преступления. Мужчине избрали меру пресечения в виде ареста.

"Расследование данного факта проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет", – добавили в полиции.

Ранее мы сообщали, что в Харькове заключенный СИЗО требовал "дань" с другого арестанта.

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Также напомним, в Харькове рэкетиры вымогали у бизнесмена крупный "долг", угрожая убить ребенка.

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Днепр долги полиция вымогательство
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