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В Днепре копы задержали банду рэкетиров: появились фото

27 ноября, 11:13

Преступникам теперь грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Днепре полицейские задержали банду вымогателей, которая держала в страхе местных жителей.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что в состав группы входило пятеро мужчин в возрасте от 22 до 43 лет. Трое из них уже задержаны.

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Выяснилось, что 23 сентября к копам обратились двое пострадавших. Они рассказали, что преступники требовали у них деньги. Под угрозами мужчины отдали нападающим более 100 тысяч гривен.

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Копы обыскали дома и автомобили преступников. Там они нашли четыре пистолета, ружье и патроны. Также изъяли наручные часы, золотые украшения, мобильные телефоны и долговые расписки. Теперь рэкетирам грозит от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, не так давно громкая спецоперация всколыхнула Винницу. Средь бела дня сотрудники спецподразделения КОРД задержали мужчину, которого подозревают в вымогательстве денег с фермера.

Также мы сообщали, что СБУ задержала вымогателей во главе с бывшим разведчиком Нацгвардии. В состав банды входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений мужчины.

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Днепр банда задержание полиция вымогатели

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