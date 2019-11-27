В Днепре копы задержали банду рэкетиров: появились фото

В Днепре полицейские задержали банду вымогателей, которая держала в страхе местных жителей.
В пресс-службе местной полиции рассказали, что в состав группы входило пятеро мужчин в возрасте от 22 до 43 лет. Трое из них уже задержаны.
Выяснилось, что 23 сентября к копам обратились двое пострадавших. Они рассказали, что преступники требовали у них деньги. Под угрозами мужчины отдали нападающим более 100 тысяч гривен.
Копы обыскали дома и автомобили преступников. Там они нашли четыре пистолета, ружье и патроны. Также изъяли наручные часы, золотые украшения, мобильные телефоны и долговые расписки. Теперь рэкетирам грозит от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, не так давно громкая спецоперация всколыхнула Винницу. Средь бела дня сотрудники спецподразделения КОРД задержали мужчину, которого подозревают в вымогательстве денег с фермера.
Также мы сообщали, что СБУ задержала вымогателей во главе с бывшим разведчиком Нацгвардии. В состав банды входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений мужчины.
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