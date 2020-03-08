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В Днепре легковушка снесла знак и вылетела на "встречку": фото и видео ДТП

8 марта, 19:31

Татьяна Очеретяна

В результате инцидента есть пострадавшая

В Днепре произошло ДТП с участием двух легковушек, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщает Информатор.

Как рассказали на сайте, инцидент произошел 8 марта, около 10:00, на Слобожанском проспекте.

Автомобиль Mazda двигался по проспекту в сторону Калиновой. Затем водитель решил повернуть между островками безопасности со средней полосы. Водитель Suzuki, который двигался сзади, пытался избежать столкновения: повернул влево, однако снес знак и выехал на встречную полосу движения.

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Детали выясняют правоохранители. Также появилось видео момента аварии.

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Напомним, в Днепре погоня за рэкетирами закончилось трагично – преступники на автомобиле влетели в людей . Как выяснилось, копы обратили внимание на Audi, когда его пассажир открыл заднюю дверь во время движения и начал звать на помощь. Полицейские бросились мужчине на помощь и попытались остановить преступников. На одном из перекрестков проспекта Слобожанского и улицы Воронежской водитель Audi не справился с управлением и сбил трех пешеходов.

В этом ДТП погиб местный общественный деятель Александр Усачев. Его четырехлетняя дочь в тяжелом состоянии попала в реанимацию.

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ДТП Днепр встречная полоса

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