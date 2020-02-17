Смертельное ДТП с рэкетирами в Днепре: как себя чувствует сбитая четырехлетняя девочка

Фото: dp.informator.ua

В смертельном ДТП, которое устроили рэкетиры во время погони в Днепре, пострадала четырехлетняя девочка. Врачи рассказали о состоянии ребенка, сообщает "Информатор".

По словам заведующего приемным отделением областной детской клинической больницы Игоря Майденко, малышка сейчас находится в реанимации.

"У ребенка перелом затылочной кости, перелом бедра и еще несколько небольших переломов. Девочка оказалась носителем кардиостимулятора. Он работает стабильно. Ребенок в реанимации. Ее состояние оценивается, как тяжелое стабильное. Ей уже провели КТ, УЗИ, осмотрели хирурги, нейрохирурги, травматологи", – рассказал Игорь Майденко.

Ранее мы писали, что в этом ДТП погиб отец девочки и пострадал еще один мужчина. Напомним, на Слобожанском проспекте 16 февраля лидер группы на угнанном Audi сбил троих человек. Вскоре стало известно, что погибшим оказался местный общественный деятель Александр Усачев.

Выяснилось, что преступная группировка состояла из шести человек. Банда похитила 30-летнего мужчину и под угрозой оружия требовала у него 20 тысяч долларов. На перекрестке пострадавший заметил автомобиль патрульной полиции и начал кричать о помощи. В ходе преследования автомобиль с двумя злоумышленниками задержали на месте ДТП.

Этой же ночью сотрудники полиции вместе с бойцами КОРД задержали еще четырех членов группы. Во время обысков полицейские изъяли арсенал огнестрельного оружия. Также уточняется, что 54-летний лидер группы в ноябре прошлого года освободился из тюрьмы и организовал преступную группировку.

Сейчас все шестеро мужчин задержаны. Решается вопрос об объявлении им подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. По санкциям статей членам группы, в соответствии с ролью каждого, грозит до 15 лет лишения свободы.

Надо сказать, похищения – не редкость в Украине. Ранее мы разбирались, как в Украине похищают людей. С начала года в Украине более 500 человек были незаконно лишены свободы.





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