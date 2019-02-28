В Днепре люди более 10 лет живут в аварийном доме

Здание еще 13 лет назад признали аварийным

В Днепре люди более 10 лет живут в аварийном доме 2019-02-28T14:46:00+02:00 Днепр Здание еще 13 лет назад признали аварийным

Как выяснилось, тринадцать лет назад крышу дома разрушил пожар, после чего здание признали аварийным. Люди живут в нем, как на пороховой бочке, ибо крыша протекает, а стены покрыты трещинами.

Десять лет назад, говорят местные, их поставили в очередь на новое жилье, но квартиры получили только погорельцы. В самом доме обещали сделать ремонт, но работ жители не дождались. Кроме того, год назад из дома сняли аварийность, а вместе с тем поднялась и квартплата.

Местные власти же уверяют, что дом до сих пор находится на балансе как аварийный.

"Коммунальные услуги начисляются предприятиями, которые предоставляют эти коммунальные услуги. По городским тарифам они им выставляют соответствующие средства. В этом году планируют сделать капитальный ремонт этого дома", – рассказал "Сегодня" председатель Самарского районного совета Днепра Юрий Федько.

Ремонт, как пообещал чиновник, начнут после потепления. Кроме того, которые квартиры выгорели полностью, восстановят: туда заселят новых жильцов.

Ранее мы писали о том, что в Днепре у входа в подъезд одной из многоэтажек образовалась полуметровая яма. Жители боятся, что скоро под землей окажутся их квартиры и боятся заходить в подъезд.

А в Херсоне жители одной из пятиэтажек признались, что живут со страхом – их дом может рухнуть в любой момент.

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