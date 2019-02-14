В центре Львова обрушилась стена дома
Предварительно жертв и пострадавших нет
В жилом доме во Львове обвалилась стена. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области. На место прибыли спасатели и проводят разбор завалов. Также приехали экипажи полиции и бригады скорой помощи.
"Обвал стены с 1 по 3 этаж произошел в нежилой части дома на улице Лычаковской, 7. В целях безопасности спасателями было выведено жителей из 6 квартир. Подробные информация устанавливается", – говорится в сообщении.
Трехэтажный дом был заселенным, но та часть, где случилось обрушение, давно не эксплуатировалась. Предварительно жертв и пострадавших нет, говорится на сайте ГСЧС.
Как сообщалось, в Бердянске обрушилось здание бывшего кабельного завода.
Ранее на Донбассе в оккупированной Макеевке рухнула крыша одного из рынков города. По словам очевидцев, пострадали как минимум три человека. По предварительным данным, обвалились покрытие и каркас длинного торгового ряда, которые не выдержали веса выпавшего снега.
А перед этим в Кривом Роге обрушилось здание бывшего кинотеатра – там рухнула крыша, но обошлось без пострадавших.
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