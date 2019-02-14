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В центре Львова обрушилась стена дома

Сегодня, 21:11

Предварительно жертв и пострадавших нет

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС.
В центре Львова обрушилась стена дома //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5bb/b94/5c65bbb948464.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5bb/b94/5c65bbb948464.jpg Запад Предварительно жертв и пострадавших нет

В жилом доме во Львове обвалилась стена. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области. На место прибыли спасатели и проводят разбор завалов. Также приехали экипажи полиции и бригады скорой помощи.

"Обвал стены с 1 по 3 этаж произошел в нежилой части дома на улице Лычаковской, 7. В целях безопасности спасателями было выведено жителей из 6 квартир. Подробные информация устанавливается", – говорится в сообщении.

Трехэтажный дом был заселенным, но та часть, где случилось обрушение, давно не эксплуатировалась. Предварительно жертв и пострадавших нет, говорится на сайте ГСЧС.

Как сообщалось, в Бердянске обрушилось здание бывшего кабельного завода.

Ранее на Донбассе в оккупированной Макеевке рухнула крыша одного из рынков города. По словам очевидцев, пострадали как минимум три человека. По предварительным данным, обвалились покрытие и каркас длинного торгового ряда, которые не выдержали веса выпавшего снега.

А перед этим в Кривом Роге обрушилось здание бывшего кинотеатра – там рухнула крыша, но обошлось без пострадавших.

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Тег обвал, дом, обрушение, стена

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