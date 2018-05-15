В Днепре маршрутчик-наркоман возил людей не по тому маршруту

Водитель признался, что перед этим курил наркотическую смесь, которой его угостил товарищ

В Днепре правоохранители задержали водителя маршрутки, который возил людей в состоянии наркотического опьянения. Об этом в Фейсбук сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области.

"14 мая, около 18:00 по спецлинии 102 позвонила женщина и сообщила, что водитель маршрутного такси №67, едущего по улице Передовой, подозрительно себя ведет. Патрульный экипаж обнаружил транспортное средство на улице Черниговской. Автобус стоял с открытыми дверями, а на заднем сиденье спал мужчина", – говорится в сообщении.

Полицейские разбудили его. Как выяснилось, он – водитель маршрутки, которая сейчас должна работать на маршруте.

Заявительница также подтвердила, что это именно тот водитель, поведение которого вызвало у нее подозрение, что тот находится в состоянии наркотического опьянения.

Другие пассажиры, которые были рядом, рассказали, что мужчина два раза проехался по совсем другому маршруту. Водитель признался, что перед этим курил наркотическую смесь, которой его угостил товарищ.

На водителя полицейские составили протокол по ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения) и постановление по ст.126 КУоАП (Управление транспортным средством лицом без соответствующих документов). Маршрутное такси передали другому сотруднику АТП.

Ранее мы писали, что под Казанкой перевернулось маршрутное такси "Одесса – Кривой Рог". Пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Причиной ДТП стало то, что водитель уснул.

А в Черниговской области пассажирам маршрутки грозили бомбой.

Напомним, утром 17 апреля произошло смертельное ДТП в Кривом Роге с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса. Общее количество жертв в результате аварии достигло 11 человек.