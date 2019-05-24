В Днепре майор полиции попался на вымогательстве 20 тысяч долларов взятки
Начальник отдела по борьбе с наркотиками обещал освободить от ответственности подозреваемого в наркоторговле
В Днепре на вымогательстве взятки в 20 тысяч долларов был задержан сотрудник полиции из подразделения, которое занимается борьбой наркотиками. Мужчина требовал деньги с местного жителя, обещая не привлекать его к уголовной ответственности за сбыт наркотических веществ, сообщили в пресс-службе Департамента внутренней безопасности Нацполиции.
"В Днепропетровское управление Департамента внутренней безопасности поступила оперативная информация об одном из работников руководящего звена подразделения полиции по борьбе с наркопреступностью – начальник отдела был уличен в вымогательстве неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.
Майор полиции был задержан в момент получения первой части взятки, за которой он приехал домой к своему "должнику". Деньги были изъяты, а "борца с наркотиками" задержали. Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Было открыто уголовное производство по статье "принятие неправомерной выгоды должностным лицом". Материалы, собранные Военной прокуратурой Южного региона, были направлены в Государственное бюро расследований. Факт вымогательства взятки был задокументирован совместно с работниками Службы безопасности Украины.
Напомним, ранее исполняющего обязанности главы Государственной службы занятости Украины Валерия Ярошенко, которого вместе с подчиненным ранее задержали при получении "откатов" на строительстве социальных объектов, арестовали на срок в два месяца.
Также мы писали, что осенью 2015 года сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой задержали на взятке в размере 622 тыс. грн главу Государственной службы занятости Ярослава Кашубу.
Ранее во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.
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