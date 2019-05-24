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В Днепре майор полиции попался на вымогательстве 20 тысяч долларов взятки

24 мая, 11:43

Начальник отдела по борьбе с наркотиками обещал освободить от ответственности подозреваемого в наркоторговле

Майора полиции задержали на получении первой части взятки
Майора полиции задержали на получении первой части взятки. Фото: Нацполиция

В Днепре на вымогательстве взятки в 20 тысяч долларов был задержан сотрудник полиции из подразделения, которое занимается борьбой наркотиками. Мужчина требовал деньги с местного жителя, обещая не привлекать его к уголовной ответственности за сбыт наркотических веществ, сообщили в пресс-службе Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

"В Днепропетровское управление Департамента внутренней безопасности поступила оперативная информация об одном из работников руководящего звена подразделения полиции по борьбе с наркопреступностью – начальник отдела был уличен в вымогательстве неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

Майор полиции был задержан в момент получения первой части взятки, за которой он приехал домой к своему "должнику". Деньги были изъяты, а "борца с наркотиками" задержали. Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Было открыто уголовное производство по статье "принятие неправомерной выгоды должностным лицом". Материалы, собранные Военной прокуратурой Южного региона, были направлены в Государственное бюро расследований. Факт вымогательства взятки был задокументирован совместно с работниками Службы безопасности Украины.

Напомним, ранее исполняющего обязанности главы Государственной службы занятости Украины Валерия Ярошенко, которого вместе с подчиненным ранее задержали при получении "откатов" на строительстве социальных объектов, арестовали на срок в два месяца.

Также мы писали, что осенью 2015 года сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой задержали на взятке в размере 622 тыс. грн главу Государственной службы занятости Ярослава Кашубу.

Ранее во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.


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Тег взятка, Днепр, взяточник, вымогательство, полицейский

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