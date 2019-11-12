В Днепре мошенник-гипнотизер охотится на продавцов

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В Днепре мошенник-гипнотизер охотится на торговцев. Мужчина обходит небольшие магазины, собирая выручку. При этом деньги продавцы отдают сами, добровольно доставая содержимое кошельков. Ходят слухи, что вор владеет гипнозом.

Продавец Ольга вспоминает, как в магазин пришел подозрительный незнакомец. Назвался владельцем парикмахерской по соседству.

"Давайте мол, знакомиться, сюда часто захожу, греюсь, пью кофе, чай", – вспоминает визит незнакомца Ольга.

Мужчина спросил, не оставляли ли ему ключей, и заказал чай. Потом он ненадолго вышел на улицу. Когда вернулся, ходил у прилавков и без умолку болтал.

"Сам с собой, как бы задевая меня, чтоб я завела с ним разговор. Ни о чем, о товаре, о конфетах, о своей работе. Я вот, мол, в салоне работаю начальником. Приходите, маникюр, педикюр", – рассказывает Ольга.

Напоследок попросил поменять деньги.

"Спрашивает – у вас есть, сотки, двухсотки? Я говорю – да, есть. А сколько у вас есть?", – пересказывает Ольга диалог с незнакомцем.

Далее все было как в тумане, говорит женщина. Очнулась только, когда мужчина ушел, а из кассы исчезла вся выручка. Заплаканная, она позвонила владельцу магазина. Просмотрели записи с камер – и увидели: продавец сама отдала деньги.

"Она ему раз отдала тысячу гривен, сотками. Потом еще – тысячу двухсотками. Потом смотрю – достает сумочку, а там евро, и она ему 200 евро отдала", – рассказал владелец магазина Виктор Деревянко.

Фото мошенника Виктор Деревянко выложил в соцсети, и мужчину узнали владельцы других магазинов. Орудует мошенник в спальных районах. Здесь на улицах практически нет камер наблюдения. Добычу ищет в небольших магазинах-палатках. Там только один продавец, которому деваться некуда.

Этот человек обманул уже не менее двух продавщиц, рассказали "Сегодня" в полиции. Дела расследуют как мошенничество.

"Большие суммы, люди действительно отдают добровольно. Но обычно после этого не могут описать внешности этих людей, путаются в показаниях. И тогда мы уже понимаем, что они подверглись каким-то манипуляциям психологическим", – рассказала пресс-секретарь Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Подходит почти вплотную, размахивает руками и все время улыбается. Трюки мошенников-манипуляторов узнает психолог Максим Реуцкий. Таким образом человека как бы вводят в транс, говорит психолог.

"Масса раздражителей, перегрузка рецепторов, и мозг дает команду – перезагрузится. И между этим идет такое явное или скрытое внушение. Либо же дается купюра меньшего достоинства, которая обменивается на большее. Либо же человек неосознанно отдает все, что у него на руках есть, лишь бы это прекратилось", – объясняет Максим.

Такие манипуляторы охотятся не только на торговцев. Цепляются и к обычным прохожим. Наиболее уязвимы – подростки и пенсионеры. Но избежать влияния можно. Следует не сосредоточиваться на словах и движениях мошенника, и как можно подальше отвести взгляд, советуют специалисты.

Ранее мы сообщали, что мошенники в Украине не только возрождают старые схемы, но и осваивают новые.

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