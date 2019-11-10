Мошенники нашли новую схему выманивания денег у украинцев: видео

Хорошо одетые люди просят у прохожих деньги якобы на дорогу

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Мошенники в Украине не только возрождают старые схемы, но и осваивают новые. Аккуратно одетые столичные нищие, рассказывая трогательные истории, собирают деньги. Например, недавно незнакомец просил средства на дорогу домой только у женщин. Корреспонденты "Сегодня" пошли на эксперимент и проверили, сколько денег дают прилично одетому человеку.

Деньги будем просить только у противоположного пола. По легенде, у нас украли кошелек и нам не на что добраться домой. Первой на охоту выходит девушка.

"Мне надо 8 гривен чтобы доехать домой, вы можете мне помочь?" – спрашивает корреспондентка новостей "Сегодня" у прохожего.

Мужчина сразу дает ей 10 гривен. Рассказываем, что это социальный эксперимент, и возвращаем купюры. Незнакомцу невдомек, что это мошенническая схема:

"Каждый человек может быть в таком же положении, поэтому надо доверять", – говорит киевлянин.

Хотя есть и люди, которые проходят, не останавливаясь, но все же находятся неравнодушные, которые стремятся помочь. Через минуту двое студентов дают 20 гривен.

Корреспондентку сменяет корреспондент, и мы продолжаем опыт. Опять же, подходит только к противоположному полу. Сразу же терпит фиаско:

"А почему вы к мужчинам не обращаетесь?", – спрашивает прохожая, когда корреспондент просит у нее помощи.

И говорит, что такая ситуация ей знакома:

"Ну это не норма, так не должно быть. Человек должен просить у кого-то более сильного, а не у более слабого".

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Вторая попытка тоже неудачная. Парню снова отказывают: "Я уже сегодня помогала, я пенсионерка, обратитесь к кому-то другому".

И вот наконец везет и корреспонденту. Женщина достает из кошелька 20 гривен и отдает псевдонуждающемуся.

"Он опрятный очень, видно по человеку что он не бомж, не пойдет, не пропьет", – объясняет она.

Фортуна улыбается во второй раз. И снова 20-ка. За 15 минут эксперимента неравнодушные мужчины дали корреспондентке 40 гривен. А парню, чтобы собрать такую же сумму, пришлось потратить вдвое больше времени. Мужчинам трудно отказать женщине – объясняет психотерапевт. Особенно, если она выглядит хорошо.

"Если человек опрятно одет, то к нему больше доверия, значит он не алкоголик, а не наркоман, он это не пропьет, он действительно честный человек, порядочный, но вот так получилось, что у него что не за что доехать", – объясняет психотерапевт Алексей Шевцов.

И советует: если вы тоже решите помочь опрятному нуждающемуся, не давайте деньги, лучше купите то, на что у вас просят: хлеб или билет.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также предупреждали, что интернет-мошенники в Украине подделывают сайты официальных магазинов. Аферисты завлекают покупателей низкими ценами и известными брендами.

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