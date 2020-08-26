В Днепре мужчина бросался с ножом на детей (видео)

В Днепре пожилой мужчина бросался на детей с ножом. При этом он рассказывал, что живет на улице "Воспоминаний, 200" и разыскивает "Любовь Ивановну".

Как сообщили на Telegram-канале h_Dnepr, неадекватного мужчину обезвредили местные жители, которые и вызвали полицейских. Инцидент произошел на перекрестке улиц Новой и Кожедуба на жилом массиве "Игрень".

Сам устроитель "фестиваля" заявил, что отсидел в тюрьме 20 лет. Свою имя и фамилию он назвал полицейским, а также сообщил и год рождения – 1963.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Позже задержанного увезли в Самарское отделение полиции. О том, нанес ли буйный мужчина кому-либо ранения, не сообщается.

Видео: Telegram-канал h_Dnepr

Ранее мы сообщали, что в Донецкой области оперуполномоченного сектора уголовной полиции Торецкого отделения полиции подозревают в превышении служебных полномочий. Майор ударил женщину прикладом автомата. От удара женщина упала на землю.

Кроме того, подозреваемому в избиении женщины в поезде грозит семь лет тюрьмы.

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