В Донецкой области майор полиции ударил женщину прикладом автомата: что ему грозит

В Донецкой области оперуполномоченного сектора криминальной полиции Торецкого отделения полиции подозревают в превышении служебных полномочий. Майор ударил женщину прикладом автомата.

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Как рассказали в пресс-службе Государственного бюро расследований, этот инцидент произошел еще 28 февраля 2020 года. В тот вечер полицейский вместе с следственно-оперативной группой приехал на вызов. Копам сообщили о драке в одном из частных жилых домов в Торецке. Тогда к копам вышли двое мужчин и женщина.

Когда женщина пыталась выяснить цель приезда правоохранителей, оперуполномоченный металлическим прикладом своего автомата ударил ее по лицу. Удар был такой силы, что женщина упала на землю. В результате потерпевшая получила легкие телесные повреждения.

Если вину полицейского докажут, ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Черновцах будут судить полицейских, которые силой надели наручники на пенсионера,

Видео: facebook.com/groups/stop.ham.buk

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Кроме того, мы сообщали, что трем патрульным полицейским из Киева объявили подозрение в превышении власти. Копы не справились с буйным задержанным и высадили его за городом, из-за чего тот замерз насмерть.

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