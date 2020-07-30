В Донецкой области майор полиции ударил женщину прикладом автомата: что ему грозит

В Донецкой области оперуполномоченного сектора криминальной полиции Торецкого отделения полиции подозревают в превышении служебных полномочий. Майор ударил женщину прикладом автомата.
Как рассказали в пресс-службе Государственного бюро расследований, этот инцидент произошел еще 28 февраля 2020 года. В тот вечер полицейский вместе с следственно-оперативной группой приехал на вызов. Копам сообщили о драке в одном из частных жилых домов в Торецке. Тогда к копам вышли двое мужчин и женщина.
Когда женщина пыталась выяснить цель приезда правоохранителей, оперуполномоченный металлическим прикладом своего автомата ударил ее по лицу. Удар был такой силы, что женщина упала на землю. В результате потерпевшая получила легкие телесные повреждения.
Если вину полицейского докажут, ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
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Кроме того, мы сообщали, что трем патрульным полицейским из Киева объявили подозрение в превышении власти. Копы не справились с буйным задержанным и высадили его за городом, из-за чего тот замерз насмерть.
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