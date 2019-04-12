В Днепре мужчина облил жену бензином и поджег

Пострадавшая женщина не стала обращаться в полицию с заявлением, а вызвала врача на дом

Фото: Дмитрий Федоров, dp.informator.ua.

11 апреля в полицию сообщили, что в одной из квартир на Донецком шоссе, мужчина облил супругу горючей смесью и поджег. Агрессивного мужчину полицейским удалось оперативно задержать. Инцидент произошел приблизительно в 22:00. Об этом сообщает Информатор.

Сейчас правоохранители выясняют, какие обстоятельства подвигли мужчину на такой поступок, а также решают, есть ли необходимости вносить данные о случившемся в ЕРДР. Также известно, что, по состоянию на 9:00, пострадавшая женщина так и не стала обращаться в полицию с заявлением. Женщина вызвала врача на дом.

Ранее в Днепропетровской области мужчина после конфликта облил бензином и поджег жену и ее сына. 37-летний хозяин дома, житель села Подгорное Днепропетровской области – рассказывают соседи – вернулся домой пьяный. Жена якобы начала его ругать. Мужчина схватился за канистру с бензином, облил им женщину и поджег. За мать вступился старший сын, но и сам чуть не сгорел заживо. Двух людей, охваченных огнем, увидели соседи. Помогли потушить одежду, вызвали скорую и полицию. У женщины и ее сына ожоги лица, живота, рук и ног. Раны глубокие, говорят медики.

Также мы писали, что в Харьковской области мужчина поджег женщину. В результате инцидента женщину, с ожогами 1-ой и 2-ой степени госпитализировали в хирургическое отделение больницы. Медики оценили состояние его здоровья как средней тяжести.

Напомним, ранее в Немировском районе Винницкой области полиция задержала мужчину, который облил односельчанина бензином и поджег его.

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