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В Днепре в многоэтажке произошел пожар: пострадала женщина

Сегодня, 10:34

Спасатели вывели из задымленного здания 16 человек

Фото: Pixabay
В Днепре в многоэтажке произошел пожар: пострадала женщина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8d6/608/5c88d660894e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8d6/608/5c88d660894e0.jpg Днепр Спасатели вывели из задымленного здания 16 человек

В Днепре в десятиэтажном жилом жоме произошел пожар, в результате которого пострадала женщина. Еще 16 человек спасли, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

О пожаре спасателям стало известно сегодня в 3:35. Как выяснилось, пламя вспыхнуло во втором подъезде между 3 и 4 этажами дома на улице Донецкое шоссе Индустриального района города. Прибывшие на место спасатели вывели из здания 16 человек. Их сразу осмотрели медики.

Пожар удалось локализовать в 4:46, а ликвидировали его в 5:27. Огонь успел повреждить старые вещи и мусор на лестничной клетке в подъезде.  

"В Днепровскую городскую клиническую больницу №6 госпитализирована женщина, 1942 года рождения, с предварительным диагнозом: отравление продуктами горения", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину пожара устанавливают правоохранители.

Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы. 

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Тег пожар, Днепр, спасатели, женщина, многоэтажка, ГСЧС, пострадавшая

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