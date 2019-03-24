В Днепре в многоэтажке произошел пожар: пострадала женщина
Спасатели вывели из задымленного здания 16 человек
В Днепре в десятиэтажном жилом жоме произошел пожар, в результате которого пострадала женщина. Еще 16 человек спасли, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.
О пожаре спасателям стало известно сегодня в 3:35. Как выяснилось, пламя вспыхнуло во втором подъезде между 3 и 4 этажами дома на улице Донецкое шоссе Индустриального района города. Прибывшие на место спасатели вывели из здания 16 человек. Их сразу осмотрели медики.
Пожар удалось локализовать в 4:46, а ликвидировали его в 5:27. Огонь успел повреждить старые вещи и мусор на лестничной клетке в подъезде.
"В Днепровскую городскую клиническую больницу №6 госпитализирована женщина, 1942 года рождения, с предварительным диагнозом: отравление продуктами горения", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину пожара устанавливают правоохранители.
Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре в многоэтажке произошел пожар: пострадала женщина". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве горело трехэтажное здание, есть пострадавшие
Огонь был разведен в трех местах, что спровоцировало масштабное возгорание
Под Запорожьем из горящего дома соседи вытащили пенсионерку
Соседи вызвали пожарных, а потом своими силами потушили огонь