В Днепре мужчина ранил кота из пневматической винтовки

В Днепре мужчина выстрелил в кота из пневматической винтовки.

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Как рассказала на своей странице в Instagram хозяйка питомца, инцидент произошел в частном секторе в районе Диевки-2.

"Будучи во дворе дома, мы наблюдали, как наш кот гуляет по городу соседа. Через 5 минут мы услышали 4 выстрела из оружия, подошли к забору, который ограждает наш участок и соседа и ... ужаснулись! Наш кот сидел окровавленный с пулевым ранением. Не раздумывая, мы его достали оттуда и повезли в ветеринарную клинику", – написала Яна.

Рентгеновские снимки показали, что у животного кровь в брюшной полости, разрыв печени, перфорация кишечника и ушиб левой почки.

Ветврач дал заключение, что животное доставили в учреждение "с пулевым ранением из пневматической винтовки".

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Девушка рассказывает, что она написала заявление в полицию, но не уверена, что стрелка накажут.

Пока же животное отходит после операции, и по прогнозам ветврачей будет жить, но с пулей, которую извлечь так и не удалось.

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Ранее мы сообщали, что в Одесской области мужчина расстрелял на улице пять собак.

Также напомним, под Запорожьем подожгли дом "вольнянской" живодерки и ее сообщника. Два человека перелезли через забор с дубинками, проникли в дом главаря банды живодеров Александра и жестоко избили его.

Видео: Instagram/its_zp

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