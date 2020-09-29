В Одесской области мужчина расстрелял на улице пять собак: видео

В Одесской области мужчина на улице расстрелял из ружья пятерых собак, часть из них – домашние.

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Как сообщили на странице общественной организации "Animal SOS Odessa" в Facebook, инцидент произошел в селе Доброалександровка. О случившемся волонтерам сообщил свидетель. По его словам, полиция отказалась выезжать на вызов.

На место происшествия выехали волонтеры, которые сразу с нескольких телефонов вызвали копов. После чего наряд полиции прибыл на место.

Свидетель указал на место, где находились трупы собак. Правоохранители оформили их как вещественные доказательства и отправили на экспертизу.

Зоозащитники утверждают, что им уже известно имя живодера. По их словам, он занимается убийством животных не первый раз.

Видео: facebook.com/animalsosofficial

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Ранее мы сообщали, что под Запорожьем подожгли дом "вольнянской" живодерки и ее сообщника. Два человека перелезли через забор с дубинками, проникли в дом главаря банды живодеров Александра и жестоко избили его.

Также напомним, в Лозовой 19-летняя девушка жестоко убила своего кота.

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