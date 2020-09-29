В Одесской области мужчина расстрелял на улице пять собак: видео

В Одесской области мужчина на улице расстрелял из ружья пятерых собак, часть из них – домашние.
Как сообщили на странице общественной организации "Animal SOS Odessa" в Facebook, инцидент произошел в селе Доброалександровка. О случившемся волонтерам сообщил свидетель. По его словам, полиция отказалась выезжать на вызов.
На место происшествия выехали волонтеры, которые сразу с нескольких телефонов вызвали копов. После чего наряд полиции прибыл на место.
Свидетель указал на место, где находились трупы собак. Правоохранители оформили их как вещественные доказательства и отправили на экспертизу.
Зоозащитники утверждают, что им уже известно имя живодера. По их словам, он занимается убийством животных не первый раз.
Ранее мы сообщали, что под Запорожьем подожгли дом "вольнянской" живодерки и ее сообщника. Два человека перелезли через забор с дубинками, проникли в дом главаря банды живодеров Александра и жестоко избили его.
Также напомним, в Лозовой 19-летняя девушка жестоко убила своего кота.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк