В Днепре мужчина средь бела дня выстрелил девушке в лицо

В Днепре, на улице Антипа Синявского, неизвестный мужчина выстрелил девушке в лицо. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

"В настоящее время полиция отрабатывает территорию, опрашивает свидетелей и устанавливает личность злоумышленника, который попал в женщину. Проводится баллистическая экспертиза, по результатам которой будет определено оружие и другие обстоятельства преступления", – рассказали правоохранители.

Пуля задела правую щеку девушки. Врачи скорой оказали ей помощь на месте происшествия. Ее жизни ничего не угрожает.

"По данному факту следственными Шевченковского ОП м. Днепр открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Следственные действия продолжаются", – отметили в полиции.

Напомним, не так давно в Малиновском районе Одессы конфликт между автомобилистами и торговцами закончился стрельбой. Пострадали два человека.

А 2 июля в Шевченковском районе столицы произошло дерзкое разбойное нападение на территории рынка. Как сообщают в полиции Киева, двое неизвестных в масках ворвались в помещение администрации рынка, произвели несколько выстрелов и скрылись на автомобиле. В результате нападения одна женщина получила огнестрельные ранения ног.



