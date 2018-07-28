В Одессе во время перестрелки убили мужчину

В Одессе во время ночной перестрелки по улице Паустовского был убит человек. Об этом сообщил начальник областного управления полиции Дмитрий Головин в своем Facebook.

"Молниеносная реакция опера и патрульных – стрелок задержан. И опять криминальный "турист" из окружения недавнего задержанного гражданина С. Ствол в трусах, в голове лихие 90-е, а в крови, судя по всему, лошадиная доза алкоголя. Пора в тюрьму…", – отметил он.















Между тем, очевидцы рассказали о том, что во время разборок прозвучали два выстрела. И первой, по их словам, на место происшествия прибыла бригада скорой помощи.

Напомним, 2 июля в Шевченковском районе столицы произошло дерзкое разбойное нападение на территории рынка. Как сообщают в полиции Киева, двое неизвестных в масках ворвались в помещение администрации рынка, произвели несколько выстрелов и скрылись на автомобиле. В результате нападения одна женщина получила огнестрельные ранения ног.

Ранее в Киеве на Русановке в результате драки со стрельбой один из участников конфликта без сознания был госпитализирован в больницу скорой помощи. Инцидент произошел в пятницу, 29 июня.