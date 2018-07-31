В Одесской области произошла стрельба: есть раненые

Сегодня, 17:16

Конфликт произошел между торговцами и двумя автомобилистами


Фото: ГУНП в Одессе

Фото: ГУНП в Одессе

В Малиновском районе Одессы конфликт между автомобилистами и торговцами закончился стрельбой. Пострадали два человека, сообщает пресс-служба полиции области.

"Предварительно установлено, что конфликт произошел между двумя лицами, которые реализовывали бахчевые культуры, и двумя автомобилистами. Ссора возникла из-за того, что продавцы якобы перегородили торговой палаткой дорогу, что мешало водителям проехать", – говорится в сообщении.

В результате стрельбы один из торговцев получил ранение в руку, а второй – незначительное ранение уха.

Оба водителя с места происшествия скрылись, но по горячим следам беглецов нашли и задержали полицейские. Сейчас мужчин доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией – ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", – отметили правоохранители.

Напомним, недавно в Одессе во время ночной перестрелки по улице Паустовского был убит человек. 

А 2 июля в Шевченковском районе столицы произошло дерзкое разбойное нападение на территории рынка.  Как сообщают в полиции Киева, двое неизвестных в масках ворвались в помещение администрации рынка, произвели несколько выстрелов и скрылись на автомобиле. В результате нападения одна женщина получила огнестрельные ранения ног.
Одесса, стрельба, торговцы, пострадавшие, автомобилисты

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