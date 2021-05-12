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В Днепре мужчина закрылся в квартире и угрожал взрывом: дом взяли штурмом (фото)

12 мая, 13:33

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Нарушитель был в квартире своей сожительницы и не шел на контакт с копами, свои действия мужчина так и не смог объяснить

/ Фото: Информатор

В Днепре утром 12 мая мужчина закрылся в квартире и угрожал взорвать либо сжечь многоэтажку. Сейчас мужчина задержан.

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Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел в квартире на первом этаже по улице Героев, 23. По предварительной информации, нарушитель пришел к своей сожительнице. Когда женщина повела ребенка в детский сад, он забаррикадировался в квартире и стал угрожать. Однако свои мотивы мужчина не назвал.

На место приехали работники Нацполиции, спасатели, газовая служба и медики скорой помощи. Из-за того, что злоумышленник не шел на контакт, вызвали спецназовцев, они взяли квартиру штурмом.

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Мужчину обнаружили в подвале квартиры, где он прятался. Когда его выводили из подъезда, у него выпал предмет, похожий на гранату. Ожидается приезд взрывотехников.

Пока на месте работают следователи.

Напомним, ранее в Крыму мужчина угрожал взорвать школу.

Кроме того, в Николаеве спецназовцы штурмовали квартиру, где закрылся мужчина с гранатой.

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