В Днепре музыкант насиловал 12-летнюю ученицу и снимал порно

Извращенца уже арестовали, ему грозит немалый срок

Фото из открытых источников (иллюстрация)

В Днепре музыкальный руководитель детского коллектива издевался над своей воспитанницей. Изверг насиловал 12-летнюю девочку и снимал это на видео.

Выяснилось, что 56-летний мужчина психологически давил на девочку. Изнасилования он снимал на видео, чтобы на этом заработать. Педофилу уже сообщили о подозрении в изнасиловании ребенка и распространении детского порно. Теперь ему грозит тюрьма.

"Сейчас ему сообщено о подозрении совершении указанных уголовных правонарушений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – отметили в пресс-службе местной прокуратуры.

Также мы писали, что в Кривом Роге полицейские задержали очередного педофила – родной прадед домогался свою пятилетнюю внучку.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

Кроме того, ранее Верховная Рада отклонила закон о химической кастрации педофилов. Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов.

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