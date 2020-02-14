Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

В Днепре музыкант насиловал 12-летнюю ученицу и снимал порно

14 февраля, 15:45

Извращенца уже арестовали, ему грозит немалый срок

Фото из открытых источников (иллюстрация)

Фото из открытых источников (иллюстрация)

В Днепре музыкальный руководитель детского коллектива издевался над своей воспитанницей. Изверг насиловал 12-летнюю девочку и снимал это на видео.

Выяснилось, что 56-летний мужчина психологически давил на девочку. Изнасилования он снимал на видео, чтобы на этом заработать. Педофилу уже сообщили о подозрении в изнасиловании ребенка и распространении детского порно. Теперь ему грозит тюрьма.

"Сейчас ему сообщено о подозрении совершении указанных уголовных правонарушений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – отметили в пресс-службе местной прокуратуры.

Также мы писали, что в Кривом Роге полицейские задержали очередного педофила – родной прадед домогался свою пятилетнюю внучку.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

Кроме того, ранее Верховная Рада отклонила закон о химической кастрации педофилов. Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

суд Днепр задержание педофил-учитель учитель педофилия девочка музыкант

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Днепре водителя маршрутки застали за странным занятием: появилось видео
В Днепре водителя маршрутки застали за странным занятием: появилось видеоДнепр
В топлес-клубах Кривого Рога устроили гнезда разврата (фото)
В топлес-клубах Кривого Рога устроили гнезда разврата (фото)Днепр
Как выглядит Днепр после масштабного снегопада: яркие фото
Как выглядит Днепр после масштабного снегопада: яркие фотоДнепр
Обнародованы результаты промежуточного исследования воды в Каховском водохранилище
Обнародованы результаты промежуточного исследования воды в Каховском водохранилищеДнепр
На Днепр обрушится сильнейший снегопад: что делать
На Днепр обрушится сильнейший снегопад: что делатьДнепр
Снежный коллапс в Днепропетровской области: авто скользят и попадают в сугробы (фото, видео)
Снежный коллапс в Днепропетровской области: авто скользят и попадают в сугробы (фото, видео)Днепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...