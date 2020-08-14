В Днепре на крупной взятке попался ректор университета

Глава учебного заведения получил 150 тысяч гривен от местного бизнесмена

В Днепре полиция задержала ректора одного из местных университетов, который вместе с помощником требовал от предпринимателя 150 тысяч гривен неправомерной выгоды.

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Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.

Как стало известно, руководитель университета обещал бизнесмену доступ к инновационному оборудованию для работы коммерческой структуры.

Стражи порядка задержали ректора и его помощника после получения первой части взятки – 25 тысяч гривен.

Злоумышленники были задержаны, решается вопрос о сообщении им о подозрениях и избрании меры пресечения.

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Напомним, ранее в Киеве сотрудник СБУ попался на взятке. Майор спецслужбы требовал крупную сумму за трудоустройство в Службе безопасности.

Также в столице задержали мужчину, который за деньги предлагал бизнесмену "решить вопрос" с арендой земли в столице через чиновников Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Киевсовета.

О том, как правильно ловить взяточников, смотрите в видео:

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