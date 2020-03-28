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В Днепре на мосту произошло ДТП с пострадавшей: фото и видео с высоты

28 марта, 10:28

Татьяна Очеретяна

Один из водителей хотел перестроиться на крайний ряд

В Днепре на Новом мосту произошло ДТП — автомобиль ВАЗ-2109 столкнулся с Nissan. В результате инцидента пострадала женщина — ее увезла скорая в городскую больницу. Об этом сообщает Информатор.

Как рассказали на сайте, инцидент произошел около 28 марта 00:20. По предварительной информации, ВАЗ ехал по средней полосе в сторону Слобожанского проспекта. Затем водитель решил перестроиться в крайний правый ряд, где в том же направлении двигался Nissan Almera. В результате Nissan ударил ВАЗ в заднюю часть и протащил его около 15-20 метров.

Водитель ВАЗ рассказал, что ему показалось, что кто-то ему "поморгал", поэтому мужчина принял решение перестраиваться.

В результате аварии пострадала женщина. Ее госпитализировали в 6 городскую больницу. Пострадавшая была в сознании. На месте работает полиция.

Напомним, ранее в Днепре нарушители на Audi во время погони влетели в пешеходов. В ДТП один из пешеходов погиб на месте, также мужчина и ребенок получили тяжелые травмы. Вскоре стало известно, что погибшим является местный общественный деятель Александр Усачев.

Кроме того, недавно в Днепре произошло ДТП с двумя маршрутками. Неполадка опоры автокрана-эвакуатора буквально распорола кузова двух маршруток.

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