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В Днепре на набережной появится новый сквер

5 июля, 12:38

Парк откроют ко Дню города

В Днепре на набережной появится сквер
В Днепре на набережной появится сквер. Фото: пресс-служба мэрии Днепра

Ко Дню города в Днепре планируют открыть новый сквер – "Прибрежный". Функционировать он будет на Набережной Победы, а презентацию местные власти намерены устроить во вторую субботу сентября.

Сейчас подрядчики работают без выходных, чтобы успеть сдать проект в срок. На территории появится музыкальный фонтан, зеленые и детские зоны, места для отдыха, водный аттракцион и биотуалеты.

"Проведена колоссальная работа. Аналогов такому не было не только в Днепре, но и в Украине таких проектов, пожалуй, единицы. Когда мы откроем этот объект, жители города лично убедятся в качестве работ", — отметил мэр города Борис Филатов.

Ранее мы сообщали о том, что в Днепре появится комиссия, которая будет следить за уровнем шума на улице: в парках, частных домах и на открытых территориях с 22:00 до 8:00 нельзя будет громко слушать музыку, поскольку высокий уровень шума не дает горожанам полноценно отдыхать.

Следить за порядком и выписывать штрафы предстоит копам и представителям мэрии. Под присмотром ревизоров окажутся парки, скверы, набережная, рестораны с открытыми площадками, жилые дома, отели и придомовые территории. Отслеживать уровень громкости будут при помощи специального оборудования.

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Тег набережная, парк, сквер

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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