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В Днепре на проезжей части загорелся автомобиль (фото, видео)

30 сентября, 12:01

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На место происшествия немедленно прибыли спасатели

В Днепре на Слобожанском проспекте напротив торгового центра "Наша правда" загорелся автомобиль.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, сообщение в Службу спасения поступило 30 сентября в 10:09. На место происшествия немедленно выехали пожарные.

Выяснилось, что возгорание возникло в легковом автомобиле "ЗАЗ 110558-42 2010", который находился на временной остановке.

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Спасатели ликвидировали пожар. Сообщается, что огонь повредил багажный отсек и салон автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Ранее мы сообщали, что в Запорожской области произошло столкновение двух автомобилей, после которого одна из машин загорелась. В результате два человека погибли в огне.

Также напомним, в Киеве на ходу вспыхнул Merсedes и сгорела машина возле больницы. Устанавливать причины пожаров будут правоохранительные органы.

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Кроме того, в Николаевской области после ДТП загорелись грузовики. Один из водителей самостоятельно выбрался из машины после аварии.

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Днепр спасатели проспект автомобили пожар ГСЧС
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