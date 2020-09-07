В Запорожской области после ДТП загорелась машина: два человека сгорели заживо (видео)

В больнице оказались пять человек, в том числе трое детей

В Запорожской области недалеко от поселка Степногорск произошло столкновение двух автомобилей, после которого одна из машин загорелась. В результате два человека погибли в огне.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, на дороге не разминулись Mazda и Daewoo, в "корейце" вспыхнул пожар, в котором заживо сгорели двое мужчин – 1995 и 1993 года рождения.

Ранения получили пять человек – водитель Mazda и четыре его пассажира: 26-летняя женщина и трое детей – мальчик 2010 года рождения и две девочки 2008 и 2019 годов рождения. Они были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Было открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", которая грозит лишением свободы на срок до восьми лет.

Полиция обратилась за помощью к свидетелям ДТП с просьбой рассказать об обстоятельствах трагедии по телефонам (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102.

Между тем, на Telegram-канале h_Dnepr было опубликовано видео с места происшествия, на котором видно горящий автомобиль, стоящий рядом с другой разбитой машиной.

Видео: h_Dnepr

Напомним, недавно в Днепре произошла авария на проспекте Слобожанском. На дороге столкнулись Mitsubishi Lancer, Nissan Teana и Hyundai Accent.

Кроме того, ранее в этом же городе случилось лобовое ДТП. Ночью на Полтавском шоссе не разминулись микроавтобус Volkswagen и легковушка Ford. Два человека погибли, еще трое – ранены.

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