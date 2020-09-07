Українська
$ 27,73
32,86
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Новости Одессы

В Запорожской области после ДТП загорелась машина: два человека сгорели заживо (видео)

7 сентября, 14:55

Руслан Ровик Руслан Ровик

В больнице оказались пять человек, в том числе трое детей

В Запорожской области недалеко от поселка Степногорск произошло столкновение двух автомобилей, после которого одна из машин загорелась. В результате два человека погибли в огне.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, на дороге не разминулись Mazda и Daewoo, в "корейце" вспыхнул пожар, в котором заживо сгорели двое мужчин – 1995 и 1993 года рождения.

Ранения получили пять человек – водитель Mazda и четыре его пассажира: 26-летняя женщина и трое детей – мальчик 2010 года рождения и две девочки 2008 и 2019 годов рождения. Они были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Было открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", которая грозит лишением свободы на срок до восьми лет.

Полиция обратилась за помощью к свидетелям ДТП с просьбой рассказать об обстоятельствах трагедии по телефонам (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102.

Между тем, на Telegram-канале h_Dnepr было опубликовано видео с места происшествия, на котором видно горящий автомобиль, стоящий рядом с другой разбитой машиной.

Видео: h_Dnepr

Напомним, недавно в Днепре произошла авария на проспекте Слобожанском. На дороге столкнулись Mitsubishi Lancer, Nissan Teana и Hyundai Accent.

Кроме того, ранее в этом же городе случилось лобовое ДТП. Ночью на Полтавском шоссе не разминулись микроавтобус Volkswagen и легковушка Ford. Два человека погибли, еще трое – ранены.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
ДТП запорожская область смертельное ДТП

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Одесской области нашли поселения
В Одесской области нашли поселения "Крыльев ангела" (фото)Одесса
Под Одессой на городском пляже всплыла морская мина (фото, видео)
Под Одессой на городском пляже всплыла морская мина (фото, видео)Одесса
В Одесской области уникальные лиманы могут превратиться в пустыню – эколог (фото и видео)
В Одесской области уникальные лиманы могут превратиться в пустыню – эколог (фото и видео)Одесса
Над Одессой летали американские
Над Одессой летали американские "крепости" в сопровождении украинских истребителейОдесса
Степанов назвал регионы-лидеры по заполненности больниц пациентами с COVID-19
Степанов назвал регионы-лидеры по заполненности больниц пациентами с COVID-19Украина
Зарплаты украинцев: в каких регионах платят больше всего
Зарплаты украинцев: в каких регионах платят больше всегоЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять