В Днепре неадекватная девушка бросалась на детей и упала в страшных судорогах: видео

В одном из спальных районов Днепра, на улице Калиновой, 98, произошел необычный инцидент – девушка в неадекватном состоянии приставала к играющим во дворе детям.

Как рассказали очевидцы происшествия, женщина провоцировала ссору, а потом бросала в детей все, что только попадало ей под руку.

В какой-то момент она внезапно упала на землю и забилась в сильных судорогах, а местные жители вызвали полицейских и медиков скорой помощи.

Видео: Hyevuy_Dnepr/Telegram

По мнению свидетелей инцидента, девушка могла находиться либо в состоянии наркотического опьянения, либо страдает от эпилепсии, для которой характерны приступы судорог и сильной боли.

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