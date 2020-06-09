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В Днепре неадекватная девушка бросалась на детей и упала в страшных судорогах: видео

9 июня, 13:58

Руслан Ровик Руслан Ровик

Очевидцы вызвали на место происшествия медиков и полицию

В одном из спальных районов Днепра, на улице Калиновой, 98, произошел необычный инцидент – девушка в неадекватном состоянии приставала к играющим во дворе детям.

Как рассказали очевидцы происшествия, женщина провоцировала ссору, а потом бросала в детей все, что только попадало ей под руку.

В какой-то момент она внезапно упала на землю и забилась в сильных судорогах, а местные жители вызвали полицейских и медиков скорой помощи.

Видео: Hyevuy_Dnepr/Telegram

По мнению свидетелей инцидента, девушка могла находиться либо в состоянии наркотического опьянения, либо страдает от эпилепсии, для которой характерны приступы судорог и сильной боли.

Напомним, не так давно кровавая стрельба произошла в Кривом Роге. Там преступник расстрелял молодую пару: 25-летняя девушка погибла, а 27-летний парень оказался в больнице. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Отметим, что стрельба на улицах Украины случается чуть ли не каждый день. Часто она начинается прямо в оживленных общественных местах. Что делать, когда рядом с вами разворачивается конфликт с применением огнестрельного оружия – разбирались новости "Сегодня".

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Днепр наркоман медики врачи полиция судороги

Источник: Сегодня

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