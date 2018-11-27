В Днепре неизвестные расстреляли иномарку

Сегодня, 13:46

Из-за стрельбы никто не пострадал, полиция ищет преступников


Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

В Днепре неизвестные из автоматического оружия расстреляли автомобиль Subaru Forester. Происшествие случилось в ночь на 27 ноября на улице Жуковского. Об этом "Сегодня" рассказали в Днепровском отделении полиции.

Об инциденте на пульт "102" сообщили горожане, которые на улице Жуковского около 3:00 услышали выстрелы.

"Полицейские на месте нашли поврежденный выстрелами автомобиль Subaru. С места события были изъяты 11 гильз. Предварительно, из автоматического оружия калибра 5,45 мм. В данный момент решается вопрос правовой квалификации. И устанавливаются камеры видеонаблюдения и свидетели происшествия", – рассказала "Сегодня" инспектор отдела мониторинга Днепровского отделения полиции Юлия Токарчук.

В результате стрельбы никто не пострадал. В данный момент полицейские выясняют, кто может быть причастен к расстрелу иномарки. В тоже время пока не сообщается, кому принадлежит автомобиль.

Напомним, недавно в Днепре ночью сгорел автомобиль Mercedes. Огнем был поврежден салон и задний отсек иномарки. Причины возгорания устанавливаются.

Также мы писали, что в Днепре на стоянке ночью горели пять автомобилей. Огонь изначально разгорелся в кузове ВАЗ. 
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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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