В Днепре объявили войну автохамам: как нововведение повлияло на автомобилистов

Больше всего нарушителей инспекторы находят в центре города

По пути на штрафстоянку. Ежедневно из центра Днепра эвакуируют до 10 авто. Фото: facebook.com/dpparkcontrol.

В Днепре объявили войну автохамам: как нововведение повлияло на автомобилистов Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3d0/d1a/5c93d0d1aefe8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3d0/d1a/5c93d0d1aefe8.png 2019-03-22T06:20:00+02:00 Днепр Больше всего нарушителей инспекторы находят в центре города

В Днепре новоназначенные инспекторы парковки объявили войну нерадивым автолюбителям, которые любят оставлять авто на трамвайных путях, общественных остановках и даже на пешеходных переходах. От предупреждений и разговоров, которыми контролеры увещевали водителей еще пару месяцев назад, теперь перешли к делу. Транспортные средства эвакуируют на штрафстоянки, а владельцам выписывают штрафы. Корреспондент "Сегодня" выяснил, как нововведение повлияло на поведение автомобилистов.

Напомним, эвакуацией и составлением административных материалов в отношении неправильно припаркованных авто в Днепре занимается инспекция по вопросам контроля за парковками Днепровского городского совета, которая заработала в конце 2018-го. Изначально с недобросовестными водителями контролеры проводили разъяснительные беседы, впоследствии от слов они перешли к делу: за нарушение парковочной этики инспекторы составляют административные материалы, а при необходимости — забирают авто на штрафстоянку.

Сейчас инспекторы работают преимущественно в центре города, ведь именно здесь сосредоточено наибольшее количество офисных зданий, а следовательно и автомобилей. В среднем на одно парковочное место в этой части Днепра претендуют порядка 150 авто. При этом если поступают заявления от горожан, инспекция выезжает и в другие районы. В будущем с нерадивыми водителями будут бороться на всей территории города.

"С 1 марта мы начали привлекать к админответственности водителей, которые нарушают правила парковки. Согласно статистике, в день мы эвакуируем от пяти до десяти транспортных средств, которые припаркованы с грубым нарушением правил. Мы также выписываем постановления, но уже без эвакуации — в день доходит до 100 таких постановлений", — рассказал корреспонденту "Сегодня" начальник инспекции по вопросам контроля за парковкой Владимир Бацун.

Водителю-нарушителю придется оплатить штраф в размере 255 грн или 510 грн. Сумма зависит от степени нарушения. Оплатить 50% штрафа горожане могут в течение 10 дней, а полную стоимость — в течение месяца. Между тем водители и горожане к таким кардинальным мерам решения вопроса относятся с пониманием.

"Водители соглашаются с тем, что на них составляют протоколы. Даже те, чьи автомобили мы эвакуируем. Они оплачивают штрафы и забирают транспортные средства с штрафстоянки. У них абсолютно нормальная реакция. Люди понимают, зачем мы это делаем", — подчеркивает Владимир Бацун.

Он также отметил, что эвакуация автомобилей положительно влияет на общую картину загруженности центра города и его жителей — они начинают более осознанно подходить к выбору мест, где оставить автомобиль.

Штраф и оплата стоянки

На крайние меры контролеры идут в том случае, когда припаркованный автомобиль мешает движению других автомобилистов. Невнимательные водители могут оставить "железного коня" на трамвайных рельсах или остановке общественного транспорта. Автомобили таких нарушителей отправляют на штрафстоянку. Если авто увезли, водителю придется оплатить штраф и работу эвакуатора, которая обойдется от 650 до 850 грн. Кроме того, оплачивается и простой машины на стоянке — 120 грн за первые семь суток.

Напомним, в Киеве начали активно эвакуировать машины. За несколько дней с улиц убрали больше десятка авто нарушителей.

Ранее Кабмин утвердил правила, по которым будут эвакуировать авто "героев парковки". При задержании инспектор обязательно должен сфотографировать или снять на видео расположение транспорта.

Отметим, существует европейская практика оставлять время от времени автомобиль дома, чтобы не загромождать город машинами. Однако украинцам пока нужен контроль в этом вопросе, эти функции и будут выполнять инспекторы парковки: фиксировать нарушения с помощью специального планшета, оставлять на лобовом стекле сообщения о штрафе. Если нарушение предусматривает эвакуацию машины, инспектор будет вызывать эвакуатор, который отправит авто на штрафплощадку. Чтобы забрать его оттуда, водитель должен будет позвонить на оперативную линию 102.

Напомним, что водителей ждут новые штрафы за неправильную парковку. Штрафы станут значительно выше, а следить за порядком начнут специальные инспекторы.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.