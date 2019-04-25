В Днепре объявили войну торговцам искусственными цветами

За незаконную торговлю инспекторы демонтирует пункты продажи

Торговле искусственными цветами в Днепре объявили войну. Фото: пресс-служба мэрии Днепра

В Днепре чиновники мэрии озаботились экологией и объявили бой торговым точкам, в которых продают искусственные цветы. Инспекция по вопросам благоустройства начала проводить рейды, направленные на пресечение деятельности таких торговцев.

Согласно решению горсовета, коммунальное предприятие "Благоустройство города" не имеет права выдавать разрешение на продажу искусственных цветов. Предприниматели же подписывают документы, согласно которым они обязуются не продавать такую продукцию.

"Однако большинство из них прибегают к хитрости: указывают, что торгуют собственноручно выращенными цветами, а на самом деле продают искусственные, которые закупают на оптовых рынках. Соответственно, договоры с такими предпринимателями должны быть разорваны, а торговые точки – демонтированы", – отмечают в пресс-службе Днепровского горсовета.

В нынешнем году любители велосипедных прогулок по Днепру смогут проехаться по нескольким новым специально обустроенным дорожкам – в мэрии начали проектировать обустройство трасс для двухколесного транспорта по Набережной Победы, улице Байкальской и Новом мосту.

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