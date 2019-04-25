Маевка в Харькове: состоится парад тюльпанов и концерты

Весенний марафон – Харьковчан зовут в тур по городу и на возложение цветов

Украинцев ожидают пять выходных дней подряд. Фото: Facebook

Украинцы готовятся уйти на весенние каникулы, которые затянутся на целых пять дней подряд – с 27 апреля до 1 мая. Корреспонденты "Сегодня" узнали, как харьковчане смогут отдохнуть в городе и области.

Настоящий праздник весны и цветов обещают устроить в социально-гуманитарном мультикомплексе "Фельдман Экопарк". Здесь стартует "Парад тюльпанов". Территорию парка флористы украсили 120 тысячами цветов.

По словам озеленителя Николая Дворецкого, в этом году высадили 57 тысяч новых луковиц. Всего же на территории комплекса растут более полусотни сортов тюльпанов и нарциссов: лилиевидные, пионовидные, бахромчатые, махровые. Есть и весьма редкие представители флоры, среди которых можно встретить сорта Orange Angelique и Golden Parade, "Балерина", "Барселона". Максимальное буйство красок там ожидают к 9 мая.

"Но уже на Пасху, 28 апреля, можно будет увидеть не менее 20 000 прекрасных цветов", — заверили в экопарке.

Экскурсоводы предлагают вместо традиционных маевок и вылазок с шашлыками отправиться на пешие прогулки по первой столице. Таких на 1 мая запланировано несколько: "Бекетовские особняки — семейные истории", "Украинский Харьков", "Разгуляй по-харьковски", "Невероятные истории харьковских памятников". Стоимость туров составляет 80-100 грн.

Обширная концертная программа предусмотрена 8 мая, в День памяти и примирения: концерты состоятся в Оперном театре, Театре музкомедии, филармонии, во Дворце студентов Национального юридического университета им. Я. Мудрого.

"На следующий день, 9 мая, в 9:00 начнется церемония возложения цветов на Мемориале Славы в Лесопарке. Обычно там собирается очень много людей, которые, в том числе, приходят в течение всего дня. Потом будет традиционная каша для ветеранов, а в 15:00 начнется концерт возле Оперного театра. Там запланированы выступления музыкантов и парад оркестров. Масштабные мероприятия пройдут также 8—9 мая в парке Горького, а также во всех районах Харькова", — сообщил первый заместитель мэра Игорь Терехов.

А в ночь на 28 апреля в церквях Харькова состоятся праздничные богослужения. Они начнутся в 21:00 с чтения Деяний святых апостолов, в 23:00 – Полунощница, затем в полночь – Пасхальная заутреня и Божественная литургия. После этого священнослужители освятят пасхальные куличи и корзинки, которые принесут прихожане.

Традиционно в пасхальное воскресенье горожане отправляются в гости или на природу. Совместить общение с семьей и провести время на свежем воздухе предлагают в ресторане "Мельница", где в 12:00 будут освящать пасхальные куличи, а после планируют провести семейные развлечения. В это же время начнется пасхальный бранч и на территории гольф-курорта Superior Golf & Spa Resort: стоимость — 700 грн, для детей — 350 грн.

Местные экскурсоводы также советуют не засиживаться дома. 28 апреля (начало в 9:30) и 29 апреля (начало в 14:30) состоятся экскурсии "Православный Харьков". Как рассказали в туристической компании "Удивительное рядом", туристов ждет двухчасовая пешеходная экскурсия в историю и современность православных храмов города. Стоимость тура: 80-100 грн.

Напомним, ранее мы писали о выставке тюльпанов на Певческом поле, которая называлась "Вокруг света" - из цветов создали Венецию, Голландию, Лондон и другие известные места мира.

Также мы сообщали, что в ботаническом саду им. Фомина в Киеве, который расположен возле станции метро "Университет", начался сезон цветения весенних растений. Там уже распустились магнолии, зацвели кусты калины, нарциссы и тюльпаны.

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