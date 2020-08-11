В Днепре огромная змея напугала жителей многоэтажки (фото)

Пресмыкающееся было длиной около метра

В Днепре вблизи пятиэтажного жилого дома заметили большую змею – она ползала во дворе. Вылавливать пресмыкающееся пришлось спасателям

Реклама

Как рассказали в пресс-службе местной ГСЧС, инцидент произошел на улице Боброва в Центральном районе города. Змея была длиной примерно один метр.

Помочь местным примчалось подразделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения. Спасатели обследовали придомовую территорию, нашли пресмыкающееся и с помощью специального инструмента выловили его.

Реклама

"Сотрудники аварийно-спасательного выпустили животное на волю, за пределами города", – добавили в ГСЧС.

Отметим, что в последнее время жители Днепра часто встречают этих необычных обитателей. Так, недавно змея заползла в квартиру на первом этаже многоэтажки. Женщина, которая нашла пресмыкающееся в одной из комнат квартиры, вызвала на место спасателей.

Также большую змею заметили отдыхающие в одном из скверов Днепра. На место направили спасателей местной аварийно-спасательной части.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама