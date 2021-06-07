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В Днепре от ожогов умер ребенок – боролся за жизнь две недели

7 июня, 18:36

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Мальчика госпитализировали в больницу с серьезными ожогами, но врачам не удалось спасти его жизнь

В Днепре скончался 12-летний мальчик, который 22 мая случайно поджог себя.

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Об этом сообщил директор ОДКБ Алексей Власов, передает "Информатор".

За жизнь он боролся около двух недель, мальчик скончался в реанимации областной детской клинической больницы.

Предварительно установлено, что мальчик со своим товарищем обнаружили пакет с бутылкой. Ради интереса они решили поджечь жидкость и вылили ее на лавочке. В результате бутылка отскочила на пострадавшего и он воспламенился. С серьезными ожогами его доставили в больницу.

Ранее в Харькове умер пятилетний мальчик с аппендицитом. Из-за потерянного времени ребенка не успели спасти.

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Также недавно в Винницкой области трехлетний мальчик упал с пятого этажа и остался жив. Сейчас он в больнице.

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