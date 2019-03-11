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В Днепре отметили Масленицу и сожгли чучело зимы

Сегодня, 16:01

Днепряне с размахом проводили зиму

В Днепре отметили Масленицу
В Днепре отметили Масленицу. Фото: пресс-служба мэрии Днепра
В Днепре отметили Масленицу и сожгли чучело зимы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/668/74a/5c866874abdab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/668/74a/5c866874abdab.jpg Днепр Днепряне с размахом проводили зиму

Днепряне с размахом провели зиму и встретили весну. На Сичеславской набережной устроили праздничные гуляния: желающие могли отведать вкусных блинов, а также принять участие в мастер-классах по ковке из металла.

Чтобы обучить горожан ремеслу, в Днепр съехались кузнецы из разных уголков Украины. Кроме того, горожане могли участвовали в конкурсах, а вечером по традиции сожгли чучело зимы.

"Такие народные гуляния являются традиционными в Украине, поэтому мы организуем празднование каждый год. Мы хотим, чтобы горожане смогли наконец провести зиму и встретить весну", - рассказал заместитель городского головы Александр Шикуленко.

Напомним, Масленица – это неделя перед Великим постом. В этот период необходимо отказаться от мяса и налегать на рыбу и молочные продукты: сливочное масло, творог, сметану, молоко. Ранее мы вспоминали, как Масленицу или Масницу отмечали наши предки в Украине

Читайте в статье "Сегодня" о самых интересных традициях, обычаях Масленицы-2019, а также о рецептах блинов, главных правилах и запретах праздника. Кроме этого, мы подготовили для вас набор лучших поздравлений в прозе и стихах с Масленицей-2019. 

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Тег Днепр, Масленица, гуляния

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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