В Днепре отметили Масленицу и сожгли чучело зимы
Днепряне с размахом проводили зиму
Днепряне с размахом провели зиму и встретили весну. На Сичеславской набережной устроили праздничные гуляния: желающие могли отведать вкусных блинов, а также принять участие в мастер-классах по ковке из металла.
Чтобы обучить горожан ремеслу, в Днепр съехались кузнецы из разных уголков Украины. Кроме того, горожане могли участвовали в конкурсах, а вечером по традиции сожгли чучело зимы.
"Такие народные гуляния являются традиционными в Украине, поэтому мы организуем празднование каждый год. Мы хотим, чтобы горожане смогли наконец провести зиму и встретить весну", - рассказал заместитель городского головы Александр Шикуленко.
Напомним, Масленица – это неделя перед Великим постом. В этот период необходимо отказаться от мяса и налегать на рыбу и молочные продукты: сливочное масло, творог, сметану, молоко. Ранее мы вспоминали, как Масленицу или Масницу отмечали наши предки в Украине.
Читайте в статье "Сегодня" о самых интересных традициях, обычаях Масленицы-2019, а также о рецептах блинов, главных правилах и запретах праздника. Кроме этого, мы подготовили для вас набор лучших поздравлений в прозе и стихах с Масленицей-2019.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре отметили Масленицу и сожгли чучело зимы". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Масленицу в Донецкой области выпекли блин-великан и установили новый рекорд
В Дружковке организовали грандиозное празднование