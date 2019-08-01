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В Днепре парковочная инспекция штрафует нарушителей на дорогах

Сегодня, 08:42

Журавель Максим

Автохамы паркуются на трамвайных путях и подделывают удостоверения

Фото: Максим Журавель, "Сегодня"

Фото: Максим Журавель, "Сегодня"

В Днепре парковочная инспекция штрафует нарушителей на дорогах https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%20%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%20%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80 Днепр Автохамы паркуются на трамвайных путях и подделывают удостоверения

На дорогах Днепра сотрудники парковочной инспекции уже пять месяцев борются с автохамами. За это время нарушители принесли в казну миллионы гривен в виде штрафов за неправильную парковку. "Сегодня" выяснили, с какими сложностями сталкиваются инспекторы и какие нарушения фиксируют чаще всего.

Так, с марта инспекторы эвакуировали на штрафстоянку 700 автомобилей и выписали 16 тысяч штрафов. Чаще всего местные жители оставляют "железных коней" на остановках общественного транспорта, перегружая и без того загроможденные дороги. Второе излюбленное место парковки автохамов — пешеходные переходы. И это невзирая на то, что в городе достаточно паркоматов, с помощью которых можно оплатить парковочное место.

"Мы не ставим себе целью оштрафовать как можно больше водителей. Наша цель — навести порядок в транспортной сети города, чтобы водители не нарушали действующие правила. И сейчас мы видим положительную динамику", — рассказал начальник инспекции по вопросам контроля за парковками Владимир Бацун.

Между тем, пытаясь обойти закон, некоторые горожане создают фейковые удостоверения, чтобы сэкономить на парковке.

"Горожане должны понимать, что никаких привилегий и абонементов на бесплатную парковку нет. Абонемент, который водители могут приобрести, есть в мобильном приложении UNIP. Он находится в единой базе, к которой имеют доступ инспекторы", — отметил Бацун.

Отметим, что инспекторы ежедневно патрулируют центр города, где больше всего автомобилей и законных парковок. Несмотря на это, водители нередко блокируют проезжую часть и даже трамвайные пути. Особо злостных нарушителей ждет штраф и эвакуация автомобиля.

"Я всегда готов разъяснить правила парковки. Некоторым водителям помогаю разобраться, как работают паркоматы, или даже устанавливаю им мобильное приложение для оплаты и объясняю, как им пользоваться. Да, это отнимает много времени, но лучше предотвратить нарушение. Если водитель неправильно припарковался и все еще находится за рулем, я подхожу, объясняю, в чем нарушение, и прошу перепарковаться. Чаще всего водители это понимают и благодарят за объяснения", — рассказал главный специалист-инспектор по парковкам Виталий Мельник.

А на днях в центре скандала оказалось и авто мэра Бориса Филатова, которое стояло у бровки на ул. Шевченко практически на пешеходном переходе. Зафиксировав нарушение, инспекторы пытались погрузить Mercedes на эвакуатор, однако сделать этого не удалось. Как рассказал сам Филатов, виной всему — броня, которая оказалась не по силам эвакуатору. 

Позже выяснилось, что правила парковки проигнорировал водитель, пока шеф был в командировке. Вернувшись, Филатов вынес инспекторам Игорю Дубровскому и Виталию Мельнику благодарность за профессионализм.

"Именно эти два парня хотели утащить мой Mercedes на штрафплощадку. Встретился, наградил, прогулялись на свежем воздухе, поговорили по работе", — написал на своей странице в соцсети градоначальник.

Инспекторы рассказали о нелегкой работе и ретивых водителях: "Если бы вы знали, сколько сограждан кидаются драться, тычут в лицо "ксивы", орут, что "все порешают".

Благодаря этой ситуации в мэрии решили обзавестись более мощным эвакуатором, который позволит увозить на штрафплощадку даже бронированные авто.

"Эвакуатор для работы с автомобилями, с которыми сейчас возникают сложности, появится ориентировочно в октябре или ноябре", — отметил Бацун.

Также инспекторы отчитались о проделанной работе: с 1 марта водители пополнили горбюджет на 2,25 млн грн, которые заплатили в виде штрафов. При этом ревизоры выписали протоколов на 5 млн грн. Однако у водителей есть возможность уплатить половину штрафа, если сделать это в первые 10 дней с момента фиксации правонарушения. Отметим, что за парковку, которая препятствует передвижению других авто, водителю придется заплатить 510 грн; если же оставить машину на месте для людей с инвалидностью, сумма штрафа составит от 1020 до 1700 грн.

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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штрафы парковка Днепр нарушители инспекция

Источник: Сегодня

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