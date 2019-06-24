В Днепре под колеса фуры попали два человека: один погиб, второго увезла "скорая"

Мужчины перебегали дорогу в неположенном месте

В Днепре под колесами фуры оказались два человека. Фото: Информатор

В Днепре произошло смертельное ДТП: под колесами фуры оказали два человека, один из которых погиб на месте, а второго госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции корреспонденту "Сегодня", инцидент произошел на Донецком шоссе вечером 23 июня, в районе улицы Петрозаводской.

По словам 28-летнего водителя грузовика DAF, во время движения он почувствовал, как под колеса грузовика что-то попало, а потом послышались крики. Оказалось, что под машину попали два человека, которые перебегали дорогу в неположенном месте.







"Потерпевшего мужчину 1968 года медики госпитализировали в городскую больницу №6. Впоследствии при помощи домкратов из-под машины вытащили второго человека. Скорая помощь констатировала его смерть", — рассказали копы.

На место происшествия вызывали следователя по ДТП. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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